المقاولون العرب تواصل العمل في جميع مشروعاتها

صرح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية غير صحيح على الإطلاق، وأن ما نشر بشأن توقف أعمال الشركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة.





وأوضح المهندس محسن صلاح أن جميع مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وجميع المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة جميع الإجراءات الاحترازية، ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لجميع فروع وإدارات ومشروعات واستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة، كما تقوم الشركة بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لتجنب الإصابة بالفيروس.





وأضاف أن الشركة تتخذ جميع الإجراءات اتساقًا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين، ومنها منح الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتى ترعين أطفال أقل من 12 عاما، وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة، وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة فى جميع المواقع.





وأهاب رئيس المقاولون العرب بالمواطنين عدم نشر الشائعات وعدم الالتفات لتلك المواقع.



