AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المقاولون العرب تواصل العمل في جميع مشروعاتها

الخميس 19/مارس/2020 - 12:52 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
Advertisements
صرح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية غير صحيح على الإطلاق، وأن ما نشر بشأن توقف أعمال الشركة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب إصابة بعض العاملين بفيروس كورونا ليس له أساس من الصحة.

وأوضح المهندس محسن صلاح أن جميع مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وجميع المشروعات على مستوى الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تتوقف مع اتخاذ الشركة جميع الإجراءات الاحترازية، ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين للتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء حملة تطهير كبرى لجميع فروع وإدارات ومشروعات واستراحات الشركة ووسائل الانتقال المختلفة، كما تقوم الشركة بنشر التوعية بشكل دائم بين العاملين لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن الشركة تتخذ جميع الإجراءات اتساقًا مع قرارات الدولة للحفاظ على صحة العاملين، ومنها منح الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل واللاتى ترعين أطفال أقل من 12 عاما، وتقوم بتقليل الكثافة داخل مقرات الشركة، وأن القطاع الطبى بالشركة يتابع الحالة الصحية للعاملين بالشركة فى جميع المواقع.

وأهاب رئيس المقاولون العرب بالمواطنين عدم نشر الشائعات وعدم الالتفات لتلك المواقع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارج الحسابات.. فيلم يجسد قصة نجاح رجال المقاولون العرب.. فيديو

رئيس المقاولون العرب يكشف تفاصيل تنفيذ قطار المونوريل ..فيديو

الحكومة تنفي وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة

سفير الصين بالقاهرة: حريصون على سلامة المصريين العاملين بمشروعاتنا

ترشيحاتنا

بعد ساعات .. أبراج المراقبة الجوية تطلق صافرة تعليق الطيران بمصر

سموم يأكلها الأطفال.. احذر تقديم هذه الأطعمة لطفلك

أحبه.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بـ علي غزلان

تحذير ونصيحة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

عمر صلاح: الشناوي الأفضل.. ونجم الأهلي ساندني في الكونفيدرالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها

باهظة الثمن.. سيرين عبد النور تحمل حقيبة سعرها 27 ألف جنيه.. شاهد

صعيدي يلجأ لحيلة ذكية بالصور الصامتة لنشر الوعي بكورونا