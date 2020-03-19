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مرأة

مع انتشار كورونا.. نصائح للتغلب على ملل العزل الصحى فى المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 03:04 م
ملل
ملل
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لمياء الياسين
يعد العزل الصحي المنزلي من أهم الإجراءات الوقائية لإبطاء انتشار العدوى الجلوس فى المنزل لمدة أسبوعين وقد يتسبب الجلوس في المنزل بعد  فترة قصيرة  الشعور  بالملل.. إليك نصائح عدة يمكن بتطبيقها للتعامل مع ذلك الملل.

وقت ممتع للاطفال

أكد الدكتور محمد رجب إستشارى علم النفس التربوي، أنه يمكن بالنسبة للأطفال تشجيعهم على ممارسة الرياضة فى المنزل  والمشاركة فى تنظيف المنزل، وإعداد الطعام وبعض المهارات لأن كل هذا يصب فى مصلحتهم الشخصية وتنميتها ويساعد بشكل كبير على اكتساب ثقة أكثر فى النفس.. أما الأطفال الذين تميل هوايتهم للغناء والتمثيل والبالية يمكن إخلاء مساحة فى المنزل لإعطائهم الفرصة لإلقاء  موهبتهم وتقديمها مثل المسرح.


بالنسبة للكبار، أكد استشاري علم النفس التربوى، أنه يمكن للمرأة استغلال ذلك الوقت فى تعلم أكلات جديدة أو تغير ديكورات المنزل أو تعلم اطفالها مهارات جديدة ومتابعه دراستهم بشكل أفضل خاصة إذا كانت امرأة عائلة.

وقد تتسبب ظروف العمل لساعات طويلة، فى عدم القدرة على التواصل مع أطفالها لذلك يعد الجلوس فى البيت فرصة لتقوية العلاقة بين الأبناء وآبائهم، والتحدث معهم فى مختلف المشاكل ويمكن محادثة كافة أفراد الأسرة عن طريق تطبيقات التواصل المختلفة.

ويمكن الاعتناء باللياقة البدنية للجسم أكثر وممارسة الأنشطة الرياضية بصحبة الأسرة  فى البيت  ويمكن استغلال ذلك الوقت فى ممارسة القراءة فهى من  الهوايات المسلية للكبار والصغار.

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