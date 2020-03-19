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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي شبين بالدقهلية

الخميس 19/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان أهالى شبين بالدقهلية: الصرف الصحى هيوقع بيوتنا جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية. 

 أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود قطعة ارض فضاء وسط المنازل بالمنطقة محل الشكوي وتلك الارض مسورة ولها بوابة منخفضة عن مستوى الطريق الاسفلتي بحولي 40 سم وعند هطول أمطار تتراكم بها، ومستوى المطبق المذكور بالشكوى بنفس مستوى باقي مطابق الشارع ومستوي الاسفلت ولا يوجد انخفاض في المنسوب بالمطبق او الاسفلت .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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