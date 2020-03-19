بسبب كورونا.. استشاري تحذر من إصابة الأطفال بهذا الأمر خلال تعليق الدراسة

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يجب عليك اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية نفسك وأسرتك، وتظهر أعراض فيروس كورونا خلال 14 يوما وهي ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وضيق في التنفس.
وقالت مها أمين مرشدة، مرشدة نفسية ومدربة تربوية، إن الكثير من الأطفال علموا بانتشارفيروس كورونا بشكل أو بآخر لذلك بدأت التوعيات بكيفية الحفاظ على الذات والحرص الزائد ووقوعهم في خطأ غير مقصود ونقل الخوف الزائد مما يؤثر نفسيا على الطفل.
وتابعت مها أمين، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن الطفل من الممكن أن يتعرض الطفل لمشاكل نفسية، لذلك يجب التفكير بجدية حول الوقاية من فيروس كورونا وتوعية الأطفال بشكل سليم باتباع الخطوات الوقائية الموجودة، ومشاركة الأطفال فيها بطريقة سليمة.
وأضافت أن هناك مشكلة ممكن أن تحدث إذا شعر الطفل بأنه معزول وفي نطاق حبس لذلك يجب شرح للطفل أن هذه فترة الإجازة للوقاية من المنزل وتعليمه بعض الأنشطة ومراجعة الدروس.
وأردفت أن هناك رسائل تسبب قلقا وخوفا مثل الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا هم المسنين، التي تبعث خوف وقلق للأطفال وتفكيره بشكل سلبي، ونصحت بعدم توجيه هذه الرسائل للأطفال.
وقالت مها أمين مرشدة، مرشدة نفسية ومدربة تربوية، إن الكثير من الأطفال علموا بانتشارفيروس كورونا بشكل أو بآخر لذلك بدأت التوعيات بكيفية الحفاظ على الذات والحرص الزائد ووقوعهم في خطأ غير مقصود ونقل الخوف الزائد مما يؤثر نفسيا على الطفل.
وتابعت مها أمين، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن الطفل من الممكن أن يتعرض الطفل لمشاكل نفسية، لذلك يجب التفكير بجدية حول الوقاية من فيروس كورونا وتوعية الأطفال بشكل سليم باتباع الخطوات الوقائية الموجودة، ومشاركة الأطفال فيها بطريقة سليمة.
وأضافت أن هناك مشكلة ممكن أن تحدث إذا شعر الطفل بأنه معزول وفي نطاق حبس لذلك يجب شرح للطفل أن هذه فترة الإجازة للوقاية من المنزل وتعليمه بعض الأنشطة ومراجعة الدروس.
وأردفت أن هناك رسائل تسبب قلقا وخوفا مثل الأشخاص الأكثر عرضة لفيروس كورونا هم المسنين، التي تبعث خوف وقلق للأطفال وتفكيره بشكل سلبي، ونصحت بعدم توجيه هذه الرسائل للأطفال.