للوقاية من كورونا .. الخطوات الصحية لـ تعقيم المنزل

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الإنسان وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الناشفة والعديد من الأعراض الأخرى، أصبح هناك حرص كبير على رفع المناعة وتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسنقدم لكم الخطوات الصحية لتعقيم المنزل.
هناك بدائل طبيعية لتطهير المنزل، وفي مقدمة المطهرات الطبيعية الخل فهو مطهر طبيعي بالكامل ويحتوي على حمض الأسيتيك الذي يمنحه خصائص مضادة للميكروبات.
يجب الحرص على تطهير لعب الاطفال من الفيروسات، ويجب الحرص على فتح النوافذ، ودخول أشعة الشمس إلى المنزل للقضاء على الجراثيم والفيروسات.
غسل الملابس والمتعلقات الشخصية باستمرار وتنظيف الأسطح والمكاتب والأجهزة الإلكترونية التي يتشارك بها الجميع للحد من انتشار الفيروسات.