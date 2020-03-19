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محافظات

غلق سوق السيارات بمدينة نصر .. ننشر قرارات محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر الجارى حرصًا على سلامة مرتاديه، خاصة أن السوق يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات .


وتم ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


كما قرر اللواء خالد عبد العال  أن يتم اغلاق  جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطنى العاصمة .


وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.


وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار .


وأكد محافظ القاهرة أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كاف منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الاجراءات التى تتخذها الدولة لأنها تهدف فى المقام الأول لصالحهم.
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