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توك شو

سكان فرنسا يعزفون لبعضهم من الشرفات بسبب كورونا..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 04:35 م
كورونا بفرنسا
كورونا بفرنسا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لقطات لفرنسيين وهم يعزفون الموسيقى من شرفاتهم في العاصمة الفرنسية.

أعلنت فرنسا ، ارتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.وقالت الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 264 شخصا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى 9134، بينهم 921 شخصا في العناية الفائقة.كما سجلت اليوم أيضا تعافي 1000 شخص من المصابين

وكانت فرنسا أعلنت أمس   ارتفاع  عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 175 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 5423 حالة إصابة.
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