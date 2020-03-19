الإمارات تتخذ إجراءات جديدة بسبب كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن فيروس كورونا يهدد دولة الإمارات مثل باقى الدول، وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 100 إصابة في الإمارات بـ كورونا.





وأشار التقرير، أن وزارة الصحة قامت باجراء تحاليل لـ عشرات الآلاف للمواطنين، وأن الإمارات منعت مواطنيها من السفر بسبب كورونا.





وقال الدكتور محمد حسن الداشر طبيب عام في مركز العلاج الطبي بالإمارات، إن الأعداد المصابة بـ كورونا في الإمارات قليلة جدًا مقارنة بدول أخرى.





أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، اكتشاف 27 حالة إصابة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 140 حالة.





وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، في مؤتمرها الصحفي بشأن فيروس كورونا، أنه يتم تحديث الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بصورة مستمرة بناء على تطورات الوضع العالمي.





وكانت دولة الإمارات قد قررت اليوم "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلين للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم