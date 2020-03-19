AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإمارات تتخذ إجراءات جديدة بسبب كورونا.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 04:39 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهى عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن فيروس كورونا يهدد دولة الإمارات مثل باقى الدول، وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 100 إصابة في الإمارات بـ كورونا.

وأشار التقرير، أن وزارة الصحة قامت باجراء تحاليل لـ عشرات الآلاف للمواطنين، وأن الإمارات منعت مواطنيها من السفر بسبب كورونا.

وقال الدكتور محمد حسن الداشر طبيب عام في مركز العلاج الطبي بالإمارات، إن الأعداد المصابة بـ كورونا في الإمارات قليلة جدًا مقارنة بدول أخرى.

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، اكتشاف 27 حالة إصابة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 140 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، في مؤتمرها الصحفي بشأن فيروس كورونا، أنه يتم تحديث الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بصورة مستمرة بناء على تطورات الوضع العالمي.

وكانت دولة الإمارات قد قررت اليوم "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى أسبوعين قابلين للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

الإمارات تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيطاليا

الكويت تحظر سفن 7 دول خوفاً من تفشي «كورونا».. فيديو

سلطنة عمان تمنع دخول مواطني أي دولة ظهر فيها كورونا إلى أراضيها

الإمارات تجلي مواطنيها من إيران.. بسبب انتشار «كورونا»

أهم الأخبار | الصحة: تسجيل 196 حالة مصابة بـ كورونا.. المفوضية الأوروبية: طرح مصل الفيروس قبل الخريف

ترشيحاتنا

شاهد .. "العربية للتصنيع" تنتهي من تصليح سيارات أبطال الطقس السيئ بالتجمع الخامس

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

بعد إصابتها بـ كورونا.. أحلام تعتذر لـ هند البحرينية

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس.. تفاصيل

بيراميدز ينعى نجل رجب بكار

القوات المسلحة تقوم بتطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثوم والكورونا.. هل ينقل العدوى؟

نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي" في جلسة تصوير جديدة

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور