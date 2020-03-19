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سيارات

سيارة مضادة لـ كورونا في مصر.. شانجان تحارب الفيروس بميزة جديدة

الخميس 19/مارس/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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عزة عاطف
في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم، اتخذت عدد من شركات السيارات العالمية إجراءات وقائية كان من بينها العمل من المنزل وإجراء جديد من شركة شانجان للسيارات.

أعلنت شركة السيارات الصينية شانجان اليوم عن إجراء وقائي جديد لمكافحة فيروس كورونا بإضافة فلاتر مضادة للفيروسات في سياراتها بهدف حماية عملائها داخل سياراتهم.

وأوضحت العلامة الصينية عبر موقعها الرسمي أنها ستزود طرازاتها في السوق المصرية بفلاتر من نوع «PM0.1» التي تعمل على مكافحة الفيروسات الخطيرة بكفاءة عالية.

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وكشفت الشركة عن أول سيارة من طرازاتها سيتم تزويدها بفلاتر مكافحة الفيروسات الجديدة من شانجان وهي «ايداو بلس» لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا في ظل الأزمة الحالية.

وسيتم تزويد باقي الطرز تباعًا والتي مازالت قيد الإنتاج، وذلك قبل انتهاء شهر مارس حتى يتمكن العملاء من الاستفادة بسياراتهم في حمايتهم من الفيروس التاجي القاتل.
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