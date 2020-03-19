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فن

بصحبة كلبها.. نيللي مقدسي توجه رسالة لجمهورها للحماية من كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:16 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول برفقة كلبها.


وظهرت نيللي مقدسي، داخل منزلها بيجامة أنيقة باللون البيج، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي مقدسي فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.

وعلقت نيللي مقدسي على الصور قائلة: "‏صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّهم من قلبي وبخاف عليهم متل اهلي، لانهم عيلتي التانية".

وأضافت "إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام، والأهم إنك تصلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى احاول اتسلى مع كلبتي ❤️حولوا حتى أصعب ظروفكم لأحلاها".

يذكر أن أحدث أعمال نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.
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صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّن من قلبي وبخاف عليهن متل اهلي لانن هني عيلتي التانية ،انا ما عم عدّ إيام ومش حاسبتها انها زربة ، عندي كل الوقت تإشبع من عيلتي وإقعد مع نفسي ، إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام ،والاهم إنو صلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا ، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى عم حاول اتسلى مع كلبتي ❤️حولوا حتى أصعب ظروفكن لأحلاها . . . #صباح_الخير #خليك_بالبيت #تمتعوا_بوقتكم #خليكم_بأمان #StaySafe #StayHome #FamilyTime #Quarantine #CoronaVirus #COVID19 . . @nellymakdessyarmy @nellymakdessy_sjk @nellymakdessy_lovers_ @nellymakdessyfans @nellymakdessy_fans_ @fansnellymakdessy

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