بصحبة كلبها.. نيللي مقدسي توجه رسالة لجمهورها للحماية من كورونا

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول برفقة كلبها.









وظهرت نيللي مقدسي، داخل منزلها بيجامة أنيقة باللون البيج، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي مقدسي فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الفاتح.





وعلقت نيللي مقدسي على الصور قائلة: "‏صباح الخير لـ أكتر ناس بحبّهم من قلبي وبخاف عليهم متل اهلي، لانهم عيلتي التانية".





وأضافت "إقرأ ، غنّي ، أحضر افلام، والأهم إنك تصلّي متل كل يوم حتى قبل الكورونا، وإحمي نفسي وعيلتي من الخطر وحتى احاول اتسلى مع كلبتي ❤️حولوا حتى أصعب ظروفكم لأحلاها".



