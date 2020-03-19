من فتى الشاشة لـ عاشق القرآن.. 7 محطات في حياة شكري سرحان

تحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة الفنان شكري سرحان، أعظم ممثلي السينما العربية في القرن العشرين (من الاربعينيات إلى الستينيات)، وفقا لتصنيف النقاد، والذي توفى 19 مارس 1997 عن عمر يناهز 72 عاما.





ويستعرض «صدى البلد» 7 محطات في حياة الفنان الراحل:





مولده





- في 13 مارس عام 1925 ولد محمد شكري سرحان في محافظة الإسكندرية، وانتقل مع أسرته إلى حي الحلمية في مدينة القاهرة.





موهبته





عشق سرحان التمثيل والفن منذ الصغر، حيث كان شقيقه الأكبر صلاح يشارك في إحدى الفرق المسرحية الخاصة، فكان يتابع مسرحياته على مسرح الأزبكية، كما كان يحرص على مشاهدة السينما في سينما "الهلال الصيفي"، وكانت بجوار منزله فكان يتابع أفلامها من أسطح العمارات المجاورة، ومع الوقت قرر أن يلتحق بفريق التمثيل في مدرسته، ليفوز دائمًا بكأس المنطقة، كما تعلم فن الخطابة والإلقاء، وبعدها بدأ بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرّج فيه عام 1974.





مشواره





كانت أول أعماله السينمائية فيلم "لهاليبو" مع الفنانة الراحلة نعيمة عاكف والذي أخرجه حسين فوزي عام 1949، ثم اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين لفيلمه "ابن النيل" عام 1951 م والذي كان الانطلاقة الحقيقية لنجوميته، ثم توالت عليه أدوار البطولة في أعمال "درب المهابيل"، "شباب امرأة"، "الطريق المسدود"، وغيرها من الأعمال، التي بلغت 150 فيلما سينمائيا ابتداء من "لهاليبو" عام 1949، وانتهاء بـ"الجبلاوي" 1991، هذا بخلاف الأعمال الإذاعية والدرامية.





جوائزه





كُرّم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسام الدولة، وحاز على جائزة أفضل ممثل ثماني مرات على الأقل عن أفلامه الشهيرة: شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، وليلة القبض على فاطمة وغيرها، وأفضل ممثل من المهرجان الآسيوي الأفريقي عن دوره في فيلم «قيس وليلى» 1960 لكن التكريم الأهم والذي رد له الاعتبار بعد خمس سنوات من اعتزاله التمثيل وابتعاده شبه التام عن الأضواء منذ العام 1991 وحتى رحيله عام 1997 كان تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي له عن مجمل مشواره في سياق مئوية السينما المصرية.





شهرته





لقب بـ ابن النيل وفتى الشاشة، حيث اختاره النقاد كأفضل ممثل، حيث اختير كأفضل ممثل في القرن العشرين باعتباره صاحب أعلى رصيد من قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما العربية بعدد 15 فيلما بين بطولة مطلقة وجماعية.





زيجاته





تزوّج شكري سرحان مرتين فقط، الأولى من راقصة أرمينية هي هيرمين وذلك في عام 1952 واستمر الزواج لمدة عامين، قبل أن تبدأ المشاكل ليتم الانفصال وقد بكى كلاهما أثناء الطلاق وأهداها الورود مع ورقة الطلاق، وبعدها قرر أن يتزوّج من خارج الوسط الفني، فتزوّج من ناريمان عوف وهي أم أبنائه "صلاح" و"يحيى".





اعتزاله





اعتزل شكري سرحان الفن والأضواء في عام 1992، وتفرّغ لقراءة القرآن الكريم ولُقّب بعاشق القرآن حتى توفي في 19 مارس عام 1997 تاركًا وراءه العديد من الأعمال، التي خلّدته في تاريخ الفن المصري والعربي.