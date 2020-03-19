أنيسة حسونة تكشف سر نجاح مؤسسة مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب.. فيديو

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إنها رأت صفات الالتزام والنظام وتكريس الوقت بين العمل والمريض داخل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.





وأضافت أنيسة حسونة في حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " مجدي يعقوب وكل العاملين معه ليس لديهم اهتمام سوى المريض نفسه والعلم".





وتابعت أنيسة حسونة: "مجدي يعقوب كون نظاما معينا للعمل وأداء الواجبات والحقوق وهذا سر نجاح مركز مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب".





وتابعت أنيسة حسونة: "مع إنشاء مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان لم يكن لدينا إلا غرفة عمليات واحدة فقط، وفي البداية لم يكن يعلم أحد شيء عن مستشفى مجدي يعقوب".





وأكملت أنيسة حسونة: "تأثرت بتجربة مجدي يعقوب في إنشاء مؤسسة لعلاج أمراض القلب لعلاج الفئات الأقل حظا والفئات الأولى بالرعاية".