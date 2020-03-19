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رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل: الدورى راجع في شهر أبريل

الخميس 19/مارس/2020 - 07:42 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
حسم اتحاد الكرة الجدل حول موعد استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد فترة التوقف الإجباري لمدة 15 يوما من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة : الدورى راجع فى شهر أبريل المقبل بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا فى العالم كافة.

تابع: كرة القدم مصدر رزق لعناصر المنظومة الرياضية من عامل غرف خلع الملابس إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمسئولين عن الرياضة داخل مصر.

أضاف: المتأثر من تجميد النشاط الرياضى أصحاب الرواتب القليلة ومن يتحدث عن إلغاء الدورى الممتاز مجموعة من الجهلة والمغيبين لافتا إلى أن كرة القدم صناعة وتؤثر فى اقتصاد البلد لاسيما وأنها تعتبر بمثابة أمن قومى.

وطالب العناصر التي تنادي بإلغاء النشاط الرياضي بضرورة الصمت والإبتعاد عن المشهد الرياضي مشددا على أن منظومة الرياضة يقودها وزير شباب بنكهة 30 يونيو. 

كان اتحاد الكرة أعلن فى بيان عن تعليق نشاط كرة القدم 15 يوما.

وجاء البيان على النحو التالي.. 

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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