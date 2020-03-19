طبيب يكشف عن فيروس أكثر خطورة من كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم دخل في حالة حرب مع فيروس كورونا ولكن هناك فيروس أكثر خطورة وهو فيروس الخوف والشائعات حول معدلات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف مجدي بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإدارة المصرية اتخذت الإجراءات الوقائية وتقوم بدور مهم وراقي ومحترف في التعامل مع أزمة كورونا .





وتابع مجدي بدران:" يجب أن نقف صفا واحدا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكمل مجدي بدران:" يجب رفع الروح المعنوية للشعب، واتباع التغذية السليمة وتغيير النظام الغذائي ومنع التدخين ورفع جهاز المناعة وتقويته لمواجهة فيروس كورونا ".





وتابع مجدي بدران:" على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج وغسل الأيدي باستمرار".



