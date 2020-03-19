وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل جنديين تركيين في قصف صاروخي قرب إدلب.









وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن اليوم الخميس، أن عبوتين ناسفتين انفجرتا برتل عسكري لـ القوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب.









وأضاف المرصد أن الانفجار أسفر عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف القوات التركية وسط وأنباء عن مقتل عنصر.









وتابع أنه عقب ذلك توجهت أرتال عسكرية تابعة لـ ميليشيا الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام إلى مكان الاستهداف الذي تعرض له الجنود الأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي تزامنا مع قيام قوات الاحتلال التركي بتمشيط المنطقة.