لازم نلتزم.. أحمد موسى يستعرض غلق المقاهي والمطاعم من المحافظات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على كل مواطن المساعدة والتعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا والدولة المصرية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار الفيروس القاتل .





وأجرى الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، جولة في شوارع القاهرة والجيزة والمحافظات من اجل متابعة تطبيق قرار غلق المقاهي والمطاعم والكافيهات للحد من انتشار فيروس كورونا .





وتابع احمد موسى:" لازم نلتزم بالقرارات والهدف من تلك القرارات عدم مضايقة الناس ولكن للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى كل المطاعم والمقاهي الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والإغلاق في تمام الساعة الـ 7 مساء للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تواجد المواطنين في شوارع الموسكي في زحام شديد ده تهريج ونكون عرضة لانتقال فيروس كورونا بين الجميع بكثرة ".





وتابع:" الدولة اتخذت كل الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والامر بين أيدي المواطنين وعليهم تقليل التواجد في الشارع".





وتابع:" الصحة أعلنت عن اكبر حصيلة إصابات في مصر بـ 46 حالة مصابة بفيروس كورونا اليوم ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 256 وعدد 7 حالات وفاة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أخطر اسبوعين في مواجهة فيروس كورونا هو الاسبوع الثاني والثالث في التصاعد في حالات فيروس كورونا".