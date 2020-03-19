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لو العالم كله قفل .. التموين تطمئن المواطنين بشأن مخزون القمح والدقيق.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
طمأن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن السلع الأساسية، مؤكدا "وفرنا إستهلاكنا من السلع من شهر يناير".

وأضاف علي المصيلحي، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي، متابعا أن هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر, وهذا معدل لم أره من قبل، فضلا عن وجود إحتياط من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، مردفا: "لو العالم كله قفل عندنا مخزون من القمح والعيش متوفر والمكرونة وكل المكونات المشتقة من الدقيق.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية بمصر من أكثر الصناعات المتقدمة، والدولة تصدر صناعات غذائية للخارج، بما يزيد على 5.4 مليار دولار لدول أوروبا وأفريقيا.

وأكد وزير التموين، أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.
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