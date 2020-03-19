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توك شو

مؤشرات إيجابية .. سانوفى مصر والسودان تكشف حقيقة إنتاج علاج لفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:55 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

كشفت  كريستيال صغبينى، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفى مصر و السودان،  حقيقة إنتاجها علاج لمرضى فيروس كورونا.


وأضافت كريستيال صغبينى  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن هناك جدلا حول العقار المطروح من شركة سانوفى، المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت كريستيال صغبينى، إلى أن الشركة تبذل جهدا كبيرا للتأكد من فاعلية علاج فيروس كورونا، وأنه تم عمل اختبارات على الدواء الحالي من خلال  36 مريضا بكورونا واعطى مؤشرات مبدئية إيجابية.


وأوضحت كريستيال صغبينى ، أن الدواء المطروح فى مصر تم اختباره على 36 مريضا من خارج مصر، سلطات الدواء الفرنسية تعمل بمرحلة جديدة على الدواء لمعرفة تأثير الدواء على الفيروس، ولكن الدواء لم يعتمد من منظمة الصحة العالمية.

 

ولفت كريستيال صغبينى ، إلى أن، الجميع يسعى للتوصل لـ عقار، ,اكد أن العالم الآن يعاني من وباء الاول فيروس كورونا و وباء المعلومات المغلوطة.

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