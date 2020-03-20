قفشة يكشف سبب تواجده بدكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد

أشاد محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ، بنجم بيراميدز عبد الله السعيد قائلا :" نجم كبير ".
وأضاف قفشة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورت "، أن عبد الله السعيد يمتلك مهارات فنية عالية داخل الملعب متابعا :" عبد الله السعيد يتميز بالهدوء داخل الملعب ".
وتابع :" علاقتي بعبد الله السعيد بدأت في منتخب مصر 2018 تحت قيادة كوبر .
وواصل :" كنت بقعد دكة لعبد الله السعيد وعمري ماكنت بزعل ".
وقال:" سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز كان يرغب في الانضمام الي صفوف نادي الزمالك من أجل الحصول علي خدمات لاعب القلعة البيضاء صفقة تبادلية ولكن رفض ".