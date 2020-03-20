قفشة يكشف سبب تواجده بدكة البدلاء لحساب عبد الله السعيد



وأضاف قفشة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورت "، أن عبد الله السعيد يمتلك مهارات فنية عالية داخل الملعب متابعا :" عبد الله السعيد يتميز بالهدوء داخل الملعب ".



وتابع :" علاقتي بعبد الله السعيد بدأت في منتخب مصر 2018 تحت قيادة كوبر .





وواصل :" كنت بقعد دكة لعبد الله السعيد وعمري ماكنت بزعل ".





وقال:" سيباستيان ديسابر المدير الفني السابق لنادي بيراميدز كان يرغب في الانضمام الي صفوف نادي الزمالك من أجل الحصول علي خدمات لاعب القلعة البيضاء صفقة تبادلية ولكن رفض ".

أشاد محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ، بنجم بيراميدز عبد الله السعيد قائلا :" نجم كبير ".