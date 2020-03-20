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أخبار العالم

الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها الداخلية بسبب فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:14 ص
الخطوط الجوية الجزائرية
الخطوط الجوية الجزائرية
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أ ش أ
 أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق جميع رحلاتها الداخلية مؤقتا حتى 4 أبريل المقبل، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الشركة - في بيان مساء أمس /الخميس/ - أن هذا الإجراء الذي سيبدأ يوم 22 مارس الجاري يأتي في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من انتشار وباء كورونا.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والقطارات بين الولايات والمدن، مع إعطاء إجازة لـ50% من الموظفين، ولكل النساء العاملات اللاتي لديهن أطفال صغار بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الجزائر يوم الثلاثاء الماضي وقف كافة الرحلات الجوية، والبحرية، وغلق كافة حدودها البرية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، أرسلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث طائرات نحو فرنسا و المغرب من اجل اجلاء الرعايا الجزائريين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للشركة أمين اندلسي قوله إنه تم إرسال طائرتين إلى نحو مطار "اورلي" بباريس وطائرة ثالثة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، لإجلاء المواطنين العالقين، على أن تعود هذه الطائرات إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة خلال الساعات القادمة.

ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، قامت الخطوط الجوية الجزائرية بعدة رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بالمهجر والجزائريين المسافرين لأغراض شخصية، في اطار توجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون الذي امر بإجلاء كل الجزائريين المتواجدين بالخارج بعد تفشي فيروس كورونا.
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