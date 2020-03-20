حاكم ولاية كاليفورنيا يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل بسبب كورونا

طالب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، المواطنين بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.





ومنذ قليل أعلنت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فرض إغلاقًا شبه كامل ودعت المواطنين للبقاء بمنازلهم بسبب فيروس كورونا.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف.







