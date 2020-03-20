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فن

أمير كرارة يقبل تحدي الخير ويتكفل بـ 50 أسرة في شهر رمضان

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:36 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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آيه عاطف
أعلن الفنان أمير كرارة، عن قبوله تحدي الخير، الذي قام الفنانين بخوضه خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة.

نشر أمير كرارة، فيديو له عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وقال من خلاله: "صباح الفل عليكوا .. صحيت لاقيت نفسي محطوط في كذا تحدي .. وأنا قبلت التحدي من عمرو يوسف .. وأحمد داوود .. ومحمود كهربا .. وإسلام جمال .. هتكفل بـ 50 أسرة في رمضان الجاي".

وأعلن تحديه لزملائه قائلًا: "وبتحدي الاستاذة الكبيرة إسعاد يونس .. واحمد حلمي .. وكابتن شريف إكرامي.. صباحكم زي الفل.. وخليكم في البيت".

يذكر أن يخوض أمير كرارة، بطولة مسلسل "الاختيار" تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2020 بعد سلسلة النجاحات التي حققها بمسلسل "كلبش".  

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