بعد السيطرة على كورونا.. شوارع اليابان تعود إلى الحياة بـ فك الحظر

بعد إغلاق المنشآت العامة وتأجيل الدراسة، تستعد اليابان لافتتاح الشركات والمدارس مجددا في اليابان بشكل تدريجي، بعد فترة من الإغلاق الإجباري بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي الشهر الماضي خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
ووفقا لموقع asia.nikkei، فإن اليابان تركز على كيفية تحقيق التوازن بين أزمة الفيروس التاجي والاقتصاد والصحة العامة، وفي ولاية ناجازاكي ، أعيد افتتاح منتجع Huis Ten Bosch ذي الطابع الهولندي، الاثنين الماضي، ولكن يُطلب من الزوار ارتداء الأقنعة ولا يُسمح بدخول شخص يزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.
يقول الخبراء أن إجراءات السلامة المتبعة يمكن أن تظل مستمرة بشكل دائم في مراكز التسوق وغيرها من الأماكن ذات الكثافة المرورية والسكانية العالية، نظرا لاستمرار المعركة ضد الفيروس التاجي الذي سيتم إنتاج لقاح له بعد شهور.
تضرر الاقتصاد الياباني من قرار الإغلاق خاصة في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، التي تضررت بشدة من توقف السياحة، وما زال قرار غلق المنشآت فيها ساريا لأن عدد الحالات في تزايد مستمر.
وكانت قد أجرت هيئة خبراء الفيروسات التاجية التابعة للحكومة تقييما مؤقتا للوضع في اليابان، قائلة إن تفشي المرض ظل تحت السيطرة، ولكن نصحت أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية حتى لا يتم الإبلاغ عن حالات جديدة.
وكان قد تم تأكيد إصابة أكثر من 900 حالة بفيروس كوفيد-19، حتى أمس الخميس، تعافى منهم 191 مريضا وتوفي 32 شخصا وفقا لهيئة الإذاعة العامة.