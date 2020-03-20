بعد السيطرة على كورونا.. شوارع اليابان تعود إلى الحياة بـ فك الحظر

بعد إغلاق المنشآت العامة وتأجيل الدراسة، تستعد اليابان لافتتاح الشركات والمدارس مجددا في اليابان بشكل تدريجي، بعد فترة من الإغلاق الإجباري بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي الشهر الماضي خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).





ووفقا لموقع asia.nikkei، فإن اليابان تركز على كيفية تحقيق التوازن بين أزمة الفيروس التاجي والاقتصاد والصحة العامة، وفي ولاية ناجازاكي ، أعيد افتتاح منتجع Huis Ten Bosch ذي الطابع الهولندي، الاثنين الماضي، ولكن يُطلب من الزوار ارتداء الأقنعة ولا يُسمح بدخول شخص يزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.