6 أضعاف سرعته.. تعرف على خطة تطوير شبكة الإنترنت في مصر.. فيديو

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن الدولة المصرية استثمرت عام 2019 مبلغ مليار و 600 مليون دولار لتحسين شبكة الإنترنت ، لافتا إلى أن متوسط شبكة الإنترنت وقتئذ فى مصر 5.6 % وكان ترتيب مصر من الدول الإفريقية 40 من أصل 43 . أعلن الدكتور عمرو طلعت









وأشار إلى أن وزارة الاتصالات ترفع معدل سرعة الإنترنت تباعا فى مصر عن طريق خطة تطوير شبكات الفايبر، منوها أن مصر وصلت للمرتبة الثالثة من أصل 40 مطلع العام الجارى .





وأكد أن هدف وزارة الاتصالات العام الحالى رفع سرعة الإنترنت ونشره فى أماكن غير متواجد بها عن طريق وضع مجموعة من المعايير لتحسين الخدمة بشكل عام .



