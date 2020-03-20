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مرأة

بفستان جلد.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:20 ص
نوال الزغبى
نوال الزغبى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها.


تألقت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الجلد الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت نوال الزغبى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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