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فن

أحمد السقا يتكفل بـ 70 أسرة.. ويتحدى عمرو دياب وشيرين وغادة عبدالرازق

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:10 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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آيه عاطف
انضم الفنان أحمد السقا، إلى تحدي الخير، حيث أعلن من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام" تكفله بـ 70 أسرة.

قال أحمد السقا، من خلال الفيديو: "تحياتي لشعب مصر واهل مصر كلهم .. أنا بلبي دعوة صديقي تامر حسني وعمرو يوسف إن شاء الله ربنا يقدرني وهتكفل بـ 70 أسرة .. وأوجه الدعوة لـ عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب وغادة عبدالرازق وكل أصدقائي اللي بيحبوا مصر يمكن أكتر مني كمان".

 ناشد أحمد السقا، جمهوره بالجلوس في المنزل وعدم الخروج للشارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار العديد من الحالات خلال الفترة الماضية.

ونشر أحمد السقا، فيديو له من خلال حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليه: "علشان صحتك .. علشان بيتك .. علشان ولادك  .. علشان حياتك .. عشان بلدك .. خليك في البيت .. ربنا يزيح الغمة".

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@amrdiab @ghadaabdelrazek #الناس_لبعضيها

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