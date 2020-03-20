للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء

شكل حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، فرقا لتعقيم وتطهير أرجاء مدينة رأس سدر للمساهمة في تعقيم الأماكن المزدحمة، وذلك انطلاقا من دوره المجتمعي، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة.





وبدأت أمانة شباب حزب مستقبل وطن، بمدينه رأس سدر بقيادة يوسف العرادي في إطلاق فرق لتعقيم وتطهير المساجد، وقسم الشرطة والمرور والبريد وماكينات الصراف الآلى بالمدينة.





وقالت أمانة الحزب بالمدينة،إن الحملة بدأت في تطهير وتعقيم كافة انحاء المدينة وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى مقر الحزب بالمدينة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس.



