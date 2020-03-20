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أخبار البلد

للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:25 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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عمرو سيد
شكل حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، فرقا لتعقيم وتطهير أرجاء مدينة رأس سدر للمساهمة في تعقيم الأماكن المزدحمة، وذلك انطلاقا من دوره المجتمعي، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة.

وبدأت أمانة شباب حزب مستقبل وطن، بمدينه رأس سدر بقيادة يوسف العرادي في إطلاق فرق لتعقيم وتطهير المساجد، وقسم الشرطة والمرور والبريد وماكينات الصراف الآلى بالمدينة.

وقالت أمانة الحزب بالمدينة،إن الحملة بدأت في تطهير وتعقيم كافة انحاء المدينة وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى مقر الحزب بالمدينة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء
للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء
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