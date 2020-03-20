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توك شو

والدة حازم أمام: كنت أتمنى أن أصبح ضابطة بالجيش المصري.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:08 م
الكابتن حازم أمام
الكابتن حازم أمام
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البهي عمرو

كشفت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الكابتن الراحل حمادة إمام ووالده الكابتن حازم إمام ، تفاصيل شخصية فى حياتها، وقالت إنها نجلة الراحل اللواء حسين الحلوانى أول مدير لسلاح المهندسين.

وأضافت الدكتورة ماجي الحلواني خلال لقاء ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري تقديم الإعلامى، أيمن عدلي، أنها عاشت داخل سلاح المهندسين وكانت طفولتها جميلة جدًا.

ولفتت ماجي الحلواني، إلى أنها كانت تقف مع أشقائها الصغار ببنادق خشبية ويقدمون التحية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لحظة مروره من أمام مسكنهم.

وأوضحت أن الراحل المشير عبد الحكيم عامر كان يسكن فى فيلا بجوارهم وأن جمال عبد الناصر كان يمر من أمامهم وكانت تذهب للجلوس مع أولاد المشير عامر وكانت تشاهد الرئيس عبد الناصر وكانت تجلس وتلعب فى الفيلا لحظة تواجد عبد الناصر.

وأشارت ماجي الحلواني، إلى أنها عشقت القوات المسلحة لأن والدها وشقيقها وزوجها ووالد زوجها كانوا بالقوات المسلحة، قائلة: كنت أتمنى أن أكون ضابطة بالجيش المصري.

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