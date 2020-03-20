رغم قرار الحظر.. استمرار حفلات الزفاف والخطوبة في الصالات الخاصة بالعريش



وقال العريش محمد، إنه قام بتحديد ميعاد الفرح قبل عدة أسابيع، وكان موعده مساء الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٠م. ، وقد تم الحفل على خير ، مشيرا إلى أن مدينة العريش خالية من أي حالات اشتباه بفيروس كورونا ، وأشاد بجهود الدولة المبذولة على كافة المستويات للوقاية من فيروس كورونا الذي يحتاج معظم دول العالم.



ولفت صاحب إحدى الصالات إلى أن هناك عددا من الحجوزات لإقامة حفلات زفاف ،والتي لم يتم إلغاؤها حتى الآن وفي انتظار التنسيق مع صاحب الفرح لإلغاء الميعاد تحديد مواعيد أخرى لاسترداد العربون .



و قال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش، إنه مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ، فقد تم إلغاء الحجوزات والمواعيد الخاصة بحجز الصالات لإقامة حفلات الزفاف أو الخطوبة ، حتي نهاية شهر مارس الجاري ٢٠٢٠م.



وأشار إلى أن حفلات الزفاف تقل كثيرا في العاصمة العريش خلال فصل الشتاء، لذا فقد تم الغاء الحجز في القاعة التي توجد في نطاق المركز، إلى حين إعادة مزاولة النشاط مرة أخرى .



وأكد علي أنه تم استرداد عربون الحجز دون أدنى مشكلة ، خاصة وأن القاعة مؤجرة لمتعهد. وأشار إلى أن جميع المؤسسات ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



وأضاف أن ممارسة الأنشطة الرياضية توقفت أيضا داخل المركز باعتبار المركز يضم أكبر تجمع للشباب من أبناء العاصمة العريش لممارسة كرة القدم والكاراتيه .





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وأكد علي أنه تم استرداد عربون الحجز دون أدنى مشكلة ، خاصة وأن القاعة مؤجرة لمتعهد. وأشار إلى أن جميع المؤسسات ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .وأضاف أن ممارسة الأنشطة الرياضية توقفت أيضا داخل المركز باعتبار المركز يضم أكبر تجمع للشباب من أبناء العاصمة العريش لممارسة كرة القدم والكاراتيه .اقرأ أيضا

حتي يوم أول أمس الأربعاء أقيم حفل زفاف بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، ، في إحدى الصالات الخاصة طبقا لمواعيد الحجز السابقة.