ملفتة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات نسرين طافش

نسرين طافش من نجمات الوطن العربى اللاتى يولين اهتماما بمواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار الإطلالات والفساتين الراقية مما جعلها محط الأنظار.
واعتادت نسرين طافش على مشاركة متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز الأطلالات التى تظهر بها سواء اليومية أو عند حضورها مختلف المناسبات.
وتتميز نسرين طافش بأنها دائمة التجدد، إذ لا نراها تكرر نفس الإطلالة، كما لا تعتمد نفس الأسلوب في الموضة لوقت طويل، كما تتمتع بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات والأزياء التى تتناسب مع قوامها وتبرز جمالها ورشاقتها.
تحرص نسرين طافش دائما على عدم التكرار والتنوع بين مختلف التصميمات، وتخطف الأنظار فلى الكثير من الأحيان بفساتينها الراقية التى تظهر بها مختلف المناسبات، فهى تعتمد على تصميمات الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفخمة و الراقية والتى تمنحها أيضا إطلالة أنيقة.