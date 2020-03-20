وزارة السياحة الجزائرية تضع 30 فندقا تحت تصرف الحكومة لمواجهة كورونا

وضعت وزارة السياحة الجزائرية 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ6900 سرير تحت تصرف الحكومة، للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا.





وذكر بيان لوزارة السياحة الجزائرية اليوم /الجمعة/ أنه "في إطار الحملة التوعوية التي بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لدعوة الفندقيين للانخراط الفعلي في تنفيذ نظام الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، تم تسجيل تجاوب واسع النطاق واستجابة طوعية للمتعاملين الفندقيين من خلال وضع تحت تصرف السلطات العمومية لحد الآن 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر ب 6900 سرير".





وأكد البيان أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمتواصل مع المعنيين من أجل تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة في القطاع للإسهام في مواجهة انتشار هذا الفيروس.



