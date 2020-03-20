شهادة ابن مصر.. بنك مصر يعلن عن مفاجأة لعملائه

أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا ، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.





ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.

وبالنسبة لطرق الحصول علي شهادة السنوية ذات عائد ١٥٪؜ فبالنسبة لعملاء البنك القائمين برجاء اضافة المبالغ المراد ربطها الي الحساب عن طريق تحويل بنكي لحسابكم بالبنك.





طلب ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية ( الإنترنت أو الموبايل البنكي أو مركز الاتصال ١٩٨٨٨او البريد الإلكتروني [email protected] ) و عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا علي سلامتكم و سلامة ابنائكم العاملين بالبنك

-سيتم إرسال رسالة تاكيد الربط في اليوم التالي علي أقصي تقدير.





وبالنسبة للعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر علي رقم حساب سيتم إرساله لجميع البنوك العاملة في مصر مع التأكيد علي اضافة الغرض من التحويل ربط شهادة ابن مصر و رقم بطاقة العميل و رقم محمول العميل) و لن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رسالة تاكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي

- لا يقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات





هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.