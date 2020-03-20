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فن

بملابس شتوية.. نورهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:50 م
نورهان
نورهان
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محمد بدران
نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس شتوية، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتواصل الفنانة نورهان، تصوير مشاهد مسلسل "قوت القلوب"، بطولة النجمة ماجدة زكي، وإخراج المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، وآخرون.

يذكر أن أحدث أعمال نورهان مسلسل "بحر" الذي عُرض مؤخرًا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

تدور أحداث بحر فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل
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