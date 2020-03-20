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رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر قرارًا عاجلًا بشأن يورو 2020

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:50 م
كأس الأمم الأوروبية
كأس الأمم الأوروبية
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم الجمعة، بأن بطولة كأس الأمم الأوروبية ، ستحمل نفس المسمى "يورو 2020"، رغم إقامتها العام القادم.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، لمدة عام، لتقام في الفترة 11 يونيو- 11 يوليو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحتى يتسنى للدوريات الأوروبية فرصة إنهائها بشكل مريح.

ونشر حساب يويفا على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة أكد فيها أن كأس الأمم الأوروبية ستحمل مسمى يورو 2020، بالرغم من أنها ستقام العام الماضي.

كما أكد الإتحاد الأوروبي ثقته بأن البطولة ستقام على نفس الملاعب التي كان مقررًا أن تقام عليها، في تغريدة أخرى نشرها على حسابه الرسمي منذ قليل.

ومن المنتظر أن تقام البطولة العام القادم بمشاركة 24 منتخبًا، على 12 مدينة أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة .
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