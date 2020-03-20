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أخبار البلد

الرعاية الصحية: تسريع خدمة الحجز عبر الخط الساخن 15344 لمواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، عن بدء حجز مواعيد الكشف في الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد, من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤ .

وأكد السبكي أن الحجز سيكون متاحا من خلال الخط الساخن من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، بهدف التيسير على المواطنين في الحجز, وضمان عدم وجود كثافات عالية في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة.

وأشار السبكي إلى أن الحجز  سيتم  من خلال الرقم القومي أو رقم المريض الموحد Patient ID، لافتا إلى أن التسريع في إطلاق خدمة الحجز عبر الخط الساخن يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي قامت بها هيئة الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا, حيث أن الحجز من خلال الخط الساخن سيقلل بصورة كبيرة من الكثافات العددية في العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة.

وأكد السبكي أن إطلاق خدمة حجز مواعيد الكشف من خلال خدمة الخط الساخن تأتي لتحسين تجربة المنتفع في الحصول على الخدمة والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية, من خلال تسريع الحصول على الخدمة بأقل مجهود خاصة لكبار السن وغير القادرين.

ودعا السبكي المواطنين التزام المنازل في الفترة  الحالية, وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل دعم الفريق الطبي  في مواجهة فيروس كورونا.
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