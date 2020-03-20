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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة 1700 طالب عالق فى السودان

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في حل أزمة العالقين على حدود السودان، لافتا إلى أن معظم الاستغاثات  جاءت من الطلبة الذين يدرسون بالسودان ويرغبون في العودة خوفا من فيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "مصر الأولي"،:"هناك 1700 طالب في الخرطوم وتوجهوا للسفارة المصرية في الخرطوم، وسجلوا كافة بياناتهم لتسهيل عملية عودتهم للقاهرة".

وأشارت الوزيرة  إلى أنه تم التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم وتم توفير 30 أتوبيس لنقل الطلبة  من المعبر في الحدود المصرية السودانية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة للكشف على الطلاب وفحصهم بشكل كامل للتأكد من سلامتهم.

وأكملت:"تواصلنا مع أهالى الطلبة لـ طمأنتهم وإعلامهم بضرورة الفحص الطبي لكافة الطلبة قبل عودتهم لمنازلهم، وفى حالة وجود إصابات سيتم نقلهم للعزل الصحي مباشرة".

وأكدت وزير الهجرة :"كان لابد أولا أن نتأكد من سلامتهم وتم التنسيق مع وزارة الصحة لكي يوجد فريق متخصص على المعبر لإجراء تحليلات كورونا للوافدين"، لافتة إلى أنه وصل اليوم 1700 طالب وطالبة سالمين إلى منازلهم.

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