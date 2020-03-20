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أخبار العالم

بينهم مصريون.. التفاصيل الكاملة لضبط مرتكبي جريمة تفجير صراف وسرقة مليون ونصف ريال بالسعودية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة لجريمة تفجيثر صراف آلي تابع لأحد البنوك بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20 / 6 / 1441هـ،عن تعرض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة جنوب مدينة الرياض لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (000ر400ر1) مليون وأربعمائة ألف ريال، وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص بالبحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها.

وتابع المتحدث باسم الشرطة أن الجناة عددهم (11) أحد عشر متهمًا، بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و (4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية، غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و (2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأشار إلى أنه تم القبض على (5) خمسة متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات، المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (000ر700) سبعمائة ألف ريال من المبالغ المسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.
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