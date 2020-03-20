محسن عادل يكشف حقيقة مؤامرة الصين على العالم بـ كورونا.. فيديو

كشف الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي، حقيقة أن يكون فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا فيروس كورونا مؤامرة من الصين لشراء كل الادوات التكنولوجية، مؤكدا أن كورونا حقيقة ولا صحة إنها أكذوبة صينية.





وقال عادل، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة «لو كانت كورونا لعبة مكنتش دولة إيطاليا منعت الناس تنزل من البيوت، ومكنتش دولة إسبانيا فرضت حظر تجوال، ومكنتش أمريكا تتحدث لأول مرة عن مواجهة خطر الركود الاقتصادي، وأمريكا تقفل كل يوم البورصة للخسائر الكبيرة بها».





وأضاف الخبير الاقتصادي، أن حجم خسائر الاقتصاد الأمريكي من تراجع البورصة وصل لـ 12 تريليون دولار، لافتا إلى أن دولة الصين قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي السياق نفسه أشاد عادل، بزيارة وزير الصحة المصرية لدولة الصين في أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن دولة الصين ترى مصر صديقا وليس حليفا فقط، يستحق أن يتحول لحليف اقتصادي الفترة المقبلة.