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توك شو

بالرقص.. الصحة العالمية تكشف أحدث طرق مواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:18 م
يوجا
يوجا
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عادل نصار

كشفت منظمة الصحة العالمية احدث الطرق لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بـ فيروس كورونا المستجد.


من جانبه نصح تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، الراشدين بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميا، وأيضا الأطفال لممارسة الرياضة لمدة ساعة، مؤكدا ان الرياضة وسيلة فعالة احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وطرح أدهانوم، أفكارا في هذا الشأن قائلا :"يمكن ركوب الدراجة إذا سمح لكم في بلدكم هذا الأمر، ويمكن أيضا ممارسة الرقص واليوجا في الدول التي لا يمكن النزول فيها إلى الشارع"، مشيرا إلى أنه لا يجب الثبات على وضع واحد لفترة طويلة.


ويعيش العالم في حالة من الهلع نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي لم يكتشف لعالج فعالة له حتى اليوم، والذي ضرب عدة دولة أوروبية وتسبب في حالة شلل تام بأخرى.

 

 

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