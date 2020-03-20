AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ترامب: نعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:43 م
ترامب
ترامب
Advertisements
عادل نصار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعيش في ظروف سيئة  بانتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا، مطالبا بالسماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ودون إضافة أي فوائد عليها.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أننا نعمل معا ونعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود، مشيرا إلى أنه نتخذ كل التدابير التي من شأنها حماية المواطنين في هذه البلاد وفي مصلحة شعبنا.

وأكمل الرئيس الأمريكي، اننا نعمل لهدف واحد وهو المصلحة لشعوبنا، نظم الرعاية الصحية تعمل بشكل رائع للتصدي للوباء الذي يعد عاصفة تعصف بالعالم، وتهدد الأمن القومي، مؤكدا أنه لدينا الكثير من المعلومات التي نقوم بمناقشتها لمواجهة الأزمة.

وأكد دونالد ترامب، أنه سوف ننتصر في هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب الأمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي يرحب بقرار قضائي يجيز استخدام مليارات لبناء جدار مع المكسيك

للحد من الهجرة.. رياح عاتية تدمر أجزاء من جدار ترامب على الحدود مع المكسيك.. فيديو

لن نقع فى خطأ إيطاليا.. ليبيا تغلق المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا

ترامب: اقتصاد أمريكا سيعود أقوى بعد كورونا.. ونيويورك بؤرة للفيروس

خوفا من انتشار كورونا.. ترامب يطالب الأمريكيين بالعمل من المنزل.. فيديو

ترامب يؤجل تحصيل الضرائب ويدرس منح إجازة للموظفين

ترشيحاتنا

تم تحريفها .. سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق على ترجمة قناة الجزيرة

أمطار رعدية تضرب عددا من مراكز الشرقية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

أمريكا تتخذ قرارا عاجلا بشأن التأشيرات بجميع سفاراتها حول العالم

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بفيروس كورونا

وضع 2600 جندي أمريكي في الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس mercedes اليوم في مصر .. صور

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور