ترامب: نعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعيش في ظروف سيئة بانتشار فيروس 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا، مطالبا بالسماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ودون إضافة أي فوائد عليها. كوفيدفوائد





وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أننا نعمل معا ونعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشار الفيروس عبر الحدود، مشيرا إلى أنه نتخذ كل التدابير التي من شأنها حماية المواطنين في هذه البلاد وفي مصلحة شعبنا.





وأكمل الرئيس الأمريكي، اننا نعمل لهدف واحد وهو المصلحة لشعوبنا، نظم الرعاية الصحية تعمل بشكل رائع للتصدي للوباء الذي يعد عاصفة تعصف بالعالم، وتهدد الأمن القومي، مؤكدا أنه لدينا الكثير من المعلومات التي نقوم بمناقشتها لمواجهة الأزمة.





وأكد دونالد ترامب، أنه سوف ننتصر في هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب الأمريكي.



