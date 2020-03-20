أول حالتي إصابة بفيروس كورونا داخل مقر البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا داخل المبنى.





وأوضح مسئول أمريكي أن البنتاجون سجل أول حالتي إصابة بالفيروس داخل المبنى لأحد أفراد القوات الجوية إضافة إلى أحد المقاولين.





ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالبنتاجون قوله إن المقاول دخل مقر الوزارة في الأسبوع الأول من مارس وحضر ندوة بإحدى القاعات ثم ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.





وأوضح المسؤول أن الحالة الثانية تعود لأحد أفراد القوات الجوية كان في البنتاجون يوم الاثنين لحضور اجتماعات ثم أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس، حيث تم إلزامه بالحجر الصحي المنزلي.





وتعمل القوات الجوية مع مسؤولي الصحة العسكريين لإجراء عمليات تعقب وإبلاغ عن الأشخاص الذين ربما اتصلوا بالحالتين.



