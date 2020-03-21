وزير التعليم يصدر قرارات جديدة بشأن الامتحانات.. وبرلمانيون: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بتوضيح كامل عن موقف الشهادات الاعدادية والثانوية العامة

- تعليم البرلمان تعلق على قرارات الوزير طارق شوقي بشأن الامتحانات
- برلمانية: قرارات وزير التعليم جيدة ولكن ينبغي الشعور بنبض المواطن
- اختصار المناهج لطلاب الثانوي.. برلماني يعلق على قرارات وزير التعليم
استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) امس، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والذي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg
وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".
واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفيزيون.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org
من جانبها، قالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قرارات وزير التربية والتعليم طارق شوقي بشأن استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي الى ٢ إعدادي بنظام تقييم يعتمد علي إجراء مشروعات ويتم تقييمها، و توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة جيدة.
وأوضحت لـ"صدى البلد"، أن هذه القرارات جيدة ولكنها كانت تنتظر أن يتم إعفاء طلاب 3 ابتدائي إلى 2 إعدادي من الدراسة نهائيًا والاكتفاء بالترم الاول لتقييم الطلاب في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حول فيروس كورونا المستجد.
وتابعت النائبة حديثها:" في حالة ترقب وخوف لدي المواطنين وقلق وينبغي أن نراعي الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وعبرت النائبة عن سعادتها الشديدة بقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة مؤكدة أنه أكثر شخص يشعر بنبض المواطنين".
وفي السياق ذاته، طالب مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتوضيح كامل لموقف المناطق التي لا يوجد بها أنترنت للطلاب بعد قرارات أمس بالنسبة لتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.
وقال "كمال" لـ"صدي البلد"، إن هناك مجموعة كبيرة من الطلاب ليس لديهم إمكانيات لاستخدام الانترنت والتعليم عن بعد ولابد توضيح رؤية الوزارة حيال هؤلاء الطلاب إضافة إلى توضيح كامل بخصوص المدارس التي لا يوجد بها بنية تحتية لاستخدام الانترنت للتواصل المعلمين مع الطلاب.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن ضرورة اختصار المناهج والفترة الدراسية في الترم الثاني بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة أسبوعين، لتكون شهر فقط يتعلم فيها الطلاب المرحلة المراحل الثانوية أبرز الدروس المهمة بشكل مختصر وتكون الامتحانات في هذه الدروس فقط، متابعًا:" هذه الفترة تعتبر ظرف طارئ وينبغي أن نبحث عن بدائل مناسبة للحفاظ على صحة أبنائنا.