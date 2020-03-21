وزير التعليم يصدر قرارات جديدة بشأن الامتحانات.. وبرلمانيون: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بتوضيح كامل عن موقف الشهادات الاعدادية والثانوية العامة

تعليم البرلمان تعلق على قرارات الوزير طارق شوقي بشأن الامتحانات

برلمانية: قرارات وزير التعليم جيدة ولكن ينبغي الشعور بنبض المواطن

اختصار المناهج لطلاب الثانوي.. برلماني يعلق على قرارات وزير التعليم





استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) امس، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والذي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.





وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg





وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".





واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفيزيون.



