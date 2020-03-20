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أخبار البلد

وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:39 م
وسط البلد
وسط البلد
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محمد بدران - كيرلس-صلاح- نور
شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم الجمعة، خلو شوارع وسط البلد من المارة، بعد قرار الحكومة بإغلاق الكافيهات والمقاهي والنوادى وعدد من المحال، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار  فيروس كورونا. 


ورصدت عدسة «صدى البلد» خلو شوارع وسط البلد من المارة وإغلاق غالبية المحلات في المنطقة، بعد أن كانت تشهد زحاما كثيفا، خاصة في الكافيهات وأماكن التجمعات.


وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوى المحافظة. 



وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي أن يقوم  رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور
وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور
وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور
وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور
وسط البلد خاوية مع بدء تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا.. صور
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