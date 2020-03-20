AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

50 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار غلق المقاهي والكافيهات

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:42 م
رامى رضوان
رامى رضوان
Advertisements
أسامة علي

طالب الاعلامى رامى رضوان، بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على عدم الملتزمين بقرار إغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.

 

وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"تنفيذ هذه الغرامة قد يكون مجحفا ولكنه ضرورى، على ان تذهب الغرامة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو إجراء التحاليل لمن تظهر عليهم أعراض المرض،مضيفا:" الدولة مش بتدفع حد فلوس اللى مش هيلتزم يدفع 50 ألف 


وعلق ايضا رضوان على فيديو تم تداوله بالامس لمجموعة من الشباب داخل احد المقاهي  قائلا:" مفيش مخ ولا عقل الناس بترمى نفسها فى التهلكة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: يجب تعميم منع الشيشة على الكافيهات وتطبيق غرامة فورية على المخالفين

بسبب كورونا.. مصادرة 200 شيشة من مقاهي الشرقية.. صور

النواب يحارب كورونا.. 5 مطالب لتحجيم انتشار الفيروس.. أبرزها مجانية التحاليل

تحركات عاجلة لمنع انتشار كورونا.. مطالب بتعميم منع الشيشة.. وبيان عاجل بـ مجانية التحاليل.. ونائب يطالب بتوقيع عقوبات على المخالفين

حملة مفاجئة .. رئيس شرق مدينة نصر يصادر الشيش من الكافيهات..صور

منع تدخين الشيشة في عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا.. ونواب: غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه .. ويجب تعميمها

ترشيحاتنا

هؤلاء المرضى أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.. عليهم الحذر

يا فرحة ما تمت.. ظهور مصابين كورونا جدد في الصين

كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

حسام عاشور: مصدوم من الأهلي.. ولم أتخيل النهاية بهذا الشكل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور