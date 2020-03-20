50 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار غلق المقاهي والكافيهات

طالب الاعلامى رامى رضوان، بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على عدم الملتزمين بقرار إغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.

وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"تنفيذ هذه الغرامة قد يكون مجحفا ولكنه ضرورى، على ان تذهب الغرامة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو إجراء التحاليل لمن تظهر عليهم أعراض المرض،مضيفا:" الدولة مش بتدفع حد فلوس اللى مش هيلتزم يدفع 50 ألف





وعلق ايضا رضوان على فيديو تم تداوله بالامس لمجموعة من الشباب داخل احد المقاهي قائلا:" مفيش مخ ولا عقل الناس بترمى نفسها فى التهلكة".