AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
في واقعة تكاد لا تُصدق، عثر شاب مقيم في مدينة "سيدني" الأسترالية على المئات من لفافات ورق التواليت "العتيقة" داخل غرفة تخزين خاصة بوالده الراحل، وكانت المفاجأة أنه يُعتقد أنها ظلت مخزنة على هذا النحو لمدة يمكن أن تصل إلى حوالي 30 عامًا.

وأفاد الشاب "مايكل جرجس" بأنه تلقى عددًا كبيرًا من الرسائل عقب قيامه بنشر لقطات لعبوات ورق التواليت العتيقة عبر الإنترنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث سأل عما إذا كان أي شخص في حاجة إلى لفافات ورق تواليت في ظل الإقبال الكثيف على المحلات التجارية في أنحاء البلاد لشرائها وتخزينها نتيجة أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وهو ما حال دون تمكن الكثيرين من الحصول على احتياجاتهم منها.

وكتب "جرجس" في منشور تمت مشاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه ينوي توزيع لفافات ورق تواليت تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات مجانًا لمن هم في حاجة إليها، وأكد على أن الأمر ليس مزحة؛ وسرعان ما لاقى منشوره تفاعلًا، وتلقى طلبات عديدة من أشخاص يحتاجون إلى ورق التواليت.

وقال "جرجس" في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه في حالة حيرة من أمره، نظرًا لقيام مئات الأشخاص بمراسلته في غضون وقت قصير من عرضه المساعدة، لافتًا إلى أنه لا يدري بالضبط كيف يمكنه تحديد من له الأولوية.

وأكد في الوقت ذاته على أنه يجب رعاية كبار السن أولًا، مضيفًا أن لديه قائمة تتضمن 10 أماكن عليه التوجه إليها من أجل توصيل ورق التواليت.

وجاء في تقرير "ديلي ميل" أن والد "جرجس"، الذي توفي منذ 10 أعوام، كان يمتلك المخزن الذي عُثر به على مخزون ورق التواليت في إحدى ضواحي "سيدني"؛ الجدير بالذكر أن الأب "صبحي جرجس" كان قد هاجر من مصر إلى أستراليا في أواخر الستينيات.

وذكر الابن أن غرفة التخزين كانت مليئة بأغراض من فترة الثمانينيات والتسعينيات، مضيفًا أنه عثر على حوالي 270 لفافة من ورق التواليت.

وأكد الابن في منشوره على أن والده كان ليرغب بدون شك في مشاركة مخزونه للمساعدة في حل الأزمة التي يواجهها البعض؛ وأشار إلى أنه لا ينوي تقاضي أي مبلغ مالي مقابل ورق التواليت، حتى أنه يخطط للتبرع ببعض منه إلى دور رعاية المسنين ومراكز رعاية الأطفال المعاقين.
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة عالمية في مناديل التواليت والمنظفات بسبب كورونا ..صور

معركة عنيفة بين 3 سيدات بسبب ورق التواليت .. شاهد ماذا حدث

في ظل أزمة كورونا.. تصرف مؤثر من طفلتين يحظى بإعجاب رواد التواصل الاجتماعي

رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد

ترشيحاتنا

كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

وزير التعليم يزف بشرى عن مصروفات المدارس الخاصة .. شاهد

أخبار البرلمان.. حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. المستحقون للمعاش بعد موافقة السيسي على القانون الجديد

هذه المحافظات معرضة لطقس سيئ.. ننشر خريطة الأمطار من الجمعة إلى الأحد

كورونا يمنع رجلا من إنقاذ زوجته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى