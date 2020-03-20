طريقة عمل الكرواسون للشيف غادة التلي

نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الكرواسون
4 كوب دقيق
300 جرام زبدة
ملعقه كبيره سكر
ملعقه صغيره خميره
رشة ملح
ماء للعجن
الحشو
جبنة شيدر
تركي
شيكولاتة دهن
طريقة تحضير الكرواسون
* ضعي الدقيق في العجانة ثم ضيفي السكر والخميرة ورشة ملح ثم ضيفي الماء واعجنيهم جيد
* افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق
* افردي الزبدة بالنشابة بين كيسين من النايلون وادخليها الثلاجة لتجمد
* احضريها وضعيها على العجينة ثم اغلقي العجينة مثل الظرف
* افرديها بالنشابة ثم طبقيها الى طبقات وادخليها الثلاجة لمدة ساعة
* كرري هذه الخطوة حوالي 6 مرات في كل مرة طبقي العجينة ثم افرديها
* ادخليها الثلاجة وفي اخر مرحلة افردي العجينة ثم قطعها على شكل مثلث كبير
* احشي العجينة بالتركي والجبنة او بالشكولاتة القابلة للدهن
* لفي العجينة وشكليها على شكل الكرواسون المتعراف عليه
* ادخليها الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة او الى تمام النضج وقدميه