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طريقة عمل الكرواسون للشيف غادة التلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:16 م
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الكرواسون
4 كوب دقيق 
300 جرام زبدة 
ملعقه كبيره سكر
 ملعقه صغيره خميره 
رشة ملح 
ماء للعجن 
الحشو
جبنة شيدر 
تركي 
شيكولاتة دهن 
طريقة تحضير الكرواسون
* ضعي الدقيق في العجانة ثم ضيفي السكر والخميرة ورشة ملح ثم ضيفي الماء واعجنيهم جيد
* افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق
* افردي الزبدة بالنشابة بين كيسين من النايلون وادخليها الثلاجة لتجمد
* احضريها وضعيها على العجينة ثم اغلقي العجينة مثل الظرف
* افرديها بالنشابة ثم طبقيها الى طبقات وادخليها الثلاجة لمدة ساعة
* كرري هذه الخطوة حوالي 6 مرات في كل مرة طبقي العجينة ثم افرديها
* ادخليها الثلاجة وفي اخر مرحلة افردي العجينة ثم قطعها على شكل مثلث كبير
* احشي العجينة بالتركي والجبنة او بالشكولاتة القابلة للدهن
* لفي العجينة وشكليها على شكل الكرواسون المتعراف عليه
* ادخليها الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة او الى تمام النضج وقدميه
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