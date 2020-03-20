طريقة عمل الكرواسون للشيف غادة التلي

نقدم لكم طريقة عمل الكرواسون بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكرواسون

4 كوب دقيق

300 جرام زبدة

ملعقه كبيره سكر

ملعقه صغيره خميره

رشة ملح

ماء للعجن

الحشو

جبنة شيدر

تركي

شيكولاتة دهن

طريقة تحضير الكرواسون

* ضعي الدقيق في العجانة ثم ضيفي السكر والخميرة ورشة ملح ثم ضيفي الماء واعجنيهم جيد

* افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق

* افردي الزبدة بالنشابة بين كيسين من النايلون وادخليها الثلاجة لتجمد

* احضريها وضعيها على العجينة ثم اغلقي العجينة مثل الظرف

* افرديها بالنشابة ثم طبقيها الى طبقات وادخليها الثلاجة لمدة ساعة

* كرري هذه الخطوة حوالي 6 مرات في كل مرة طبقي العجينة ثم افرديها

* ادخليها الثلاجة وفي اخر مرحلة افردي العجينة ثم قطعها على شكل مثلث كبير

* احشي العجينة بالتركي والجبنة او بالشكولاتة القابلة للدهن

* لفي العجينة وشكليها على شكل الكرواسون المتعراف عليه

* ادخليها الفرن لمدة 15 أو 20 دقيقة او الى تمام النضج وقدميه