دودج dodge تستعد لإطلاق السيارة الأضخم على الإطلاق.. صور

تتنافس شركات السيارات في العالم علي لقب أسرع سيارة وأفخم سيارة ولكن شركة دودج دائما معروفة بأن ليس لها منافس أنها الوحيدة صاحبة اضخم سيارات وأمهرها في تخطي الطرق الوعرة فتستعد الشركة لإنتاج سيارة بيك أب خلال عام 2020 تعتبر من أقوى طرازاتها على الإطلاق.



وتأتي تحت مسمي Ram Reble TRX وسيتمتع تصميمها بالقوة والشراسة وستمتلك هذه السيارة العملاقة إطارات ضخمة مدعمة بنظام فرامل خاص بها وحدها يساعدها على تخطي وقهر أصعب الطرق الوعرة وغير الممهدة للسير.







واهتمت الشركة بالمقصورة الداخلية لـلسيارة Ram Reble TRX وأمدتها بأحدث أنظمة المالتيميديا، مع شاشات لمس بمقاس 12 بوصة وعجلة قيادة بأزرار تحكم بأنظمة القيادة والصوت أيضا.