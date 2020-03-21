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سيارات

دودج dodge تستعد لإطلاق السيارة الأضخم على الإطلاق.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 01:01 ص
دودج رام
دودج رام
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اشرف عطية

تتنافس شركات السيارات في العالم علي لقب أسرع سيارة وأفخم سيارة ولكن شركة دودج دائما معروفة بأن ليس لها منافس أنها الوحيدة صاحبة اضخم سيارات وأمهرها في تخطي الطرق الوعرة فتستعد الشركة لإنتاج سيارة بيك أب خلال عام 2020 تعتبر من أقوى طرازاتها على الإطلاق. 

نتيجة بحث الصور عن Ram Rebel TRX


وتأتي تحت مسمي Ram Reble TRX وسيتمتع تصميمها بالقوة والشراسة وستمتلك هذه السيارة العملاقة إطارات ضخمة مدعمة بنظام فرامل خاص بها وحدها يساعدها على تخطي وقهر أصعب الطرق الوعرة وغير الممهدة للسير.

نتيجة بحث الصور عن Ram Rebel TRX


واهتمت الشركة بالمقصورة الداخلية لـلسيارة Ram Reble TRX وأمدتها بأحدث أنظمة المالتيميديا، مع شاشات لمس بمقاس 12 بوصة وعجلة قيادة بأزرار تحكم بأنظمة القيادة والصوت أيضا. 

نتيجة بحث الصور عن Ram Rebel TRX


وستأتي السيارة Ram Reble TRX بمحرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 6200 سي سي وعزم 700 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. 

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