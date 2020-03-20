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رياضة

فرج عامر: الجميع متضررون من كورونا..والكرة حياة المصريين ..فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:30 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
طالب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الشعب المصري بالالتزام التام بإرشادات وزارة الصحة والحكومة المصرية والبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا. 

وقال عامر في مداخلة مع برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أشيد بقرارات الدولة وسيطرتها على الموقف مقارنةً بعد كبير من الدول الأخرى".

وأضاف:" بالطبع غير سعيد بتوقف الأنشطة الرياضية وتعطل الأمور في مصر بشكل عام، وأتمنى أن تمر هذه الأزمة سريعًا كي تعود المياه لمجاريها".

وواصل حديثه:" كرة القدم هي متنفس كبير للمصريين وهي بالنسبة لهم بمثابة حياة وأتمنى عودة استئناف المسابقات بعد نهاية أزمة كورونا لأن الضرر طال الجميع خلال فترة التوقف".

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