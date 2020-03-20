مايا دياب: ابنتي "كاي" لا تستهويها النجومية

في حلقة هذا الأسبوع من برنامجه عبر شبكة قنوات روتانا، استقبل بلال العربي نجمة استثنائية في ظل ظروف غير عادية، فضيفة B My Guest.. كانت النجمة مايا دياب التي بدأ اللقاء معها بطريقة آمنة وصحية تعمدها الثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا.





وتطرقت مايا إلى حال بلدها لبنان في ظل هذه الأوضاع، معتبرة أن قرارات المسؤولين فيه جاء متأخرة بشأن انتشار الفيروس .





كما تطرق الحديث مع مايا دياب إلى عالم ال Social Media حيث أكدت أنه سرق الناس من ايامهم وأصبحت سلبياته أكثر من إيجابياته، لكنها استطاعت من خلاله أن تستفيد أكثر بالإيجابيات.





وأضافت "هذا شباك، فتح لكل كذاب، بابًا؛ ليقول أخباره، ويخبرنا قصصا ، ويُفتي فتاوى ، ويُنَظِّر علينا".





وأكدت أن ابنتها "كاي" ليس لديها Social Media أو WhatsApp.





وفي الجزء الثاني من لقاء الإعلامي بلال العربي مع النجمة مايا دياب والذي تناول علاقتها الأسرية مع والدتها وأخواتها، قالت ضيفة روتانا إن نجاحها أتى خارج قيود العادات والتقاليد الأسرية التي استطاعت أن تتحرر منها لأنها تبنت قناعات جديدة من خلال خبراتها الحياتية وهو ما تطبقه أيضًا على ابنتها الآن .





وعما إذا كان من الممكن أن تصبح ابنتها "كاي" فنانة مشهورة مثل والدتها، أكدت مايا أن "كاي" لا ترغب في ذلك على الاطلاق فهي لا تستهويها النجومية.





كما اشارت مايا إلى أنها إنسان حساس للغاية بعكس ما يراه البعض وذلك لأن الناس يحكمون على المرأة ببعض الاتهامات ومنها شكلها الخارجي وهو ما يتعبها كثيرًا .





فيما أكدت مايا أيضًا خلال اللقاء، أنها إنسانة عادية تمارس حياتها الأسرية كأي إنسان فهي تدخل المطبخ لتحضير الأكل مثلًا ، وليس لديها أي هوس بصحتها ولا بانظمة الريجيم لكنها مقتنعة أنها كسيّدة، لابد أن تحافظ على صحتها وعلى جمالها.





وأشارت أنها لا تملك في بيتها ميزانا لقياس الوزن لأنها تراقب وزنها من خلال ملابسها .





وبسؤال الإعلامي بلال العربي، لـ"مايا"، عن الرجل في حياتها، وبمن هي مغرمة حاليًا، وفي محاولة منها للهروب من الإجابة؛ انقطع فجأة التيار الكهربائي أثناء التصوير ، وهو ما اسعدها للغاية، لكنها عادت لتؤكد ان الغرام مرض فتاك يضربنا نأخذ له مضادات حيوية إلا أننا نعود إليه مرة أخرى، غامزة من باب المزاح أنها الآن بلا مضادات حيوية حاليا، حيث تعلمت كثيرا من تجربة الحب الأولى التي غيرتها للغاية.





وعن آخر أعمالها المصورة وهو كليب "انا مايا" الذي فضلت تصويره على الطريقة الكارتونية، أوضحت مايا أنه كان لها هدف من وراء ذلك وهو جذبها لشريحة جديدة من المعجبين بها وهي شريحة الشباب والأطفال .

أما عن تأخرها بخوض تجربة التمثيل، فأشارت مايا أنه كان يجب عليها أن تتمهل فى خطوة احتراف التمثيل فليس من الضروري ان تحرق المراحل مرة واحدة لا سيما وأن تجربتها كانت شمولية إذ أنها غنتّ وقدمت البرامج ايضًا.





وعن 2020 قالت مايا أن هذا العام دعانا لقرأة غدا بشكل أفضل ، مؤكدة أنه عام غريب للغاية لكنها تتنمى أن يتحول للبنان للأفضل في ظل ظروفه المتدهورة الحالية وهي الآن تنتظر طرح ألبومها الجديد .



