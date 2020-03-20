بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها

نشرت الفنانة ريهام حجاج ، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بأحضان زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهما يستلقيان على الأريكة، خلال فترة العزل المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك" في إشارة منها إلى حث الناس على التزام المنازل وتطبيق العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا. وعلقت ريهام حجاج على الصورة التي التقطها زوجها محمد حلاوة، على طريقة "السيلفي" قائلة: "





من جهة أخرى، بدأ تصوير مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين » في يناير الماضي، بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وتم التعاقد حتى الآن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما



