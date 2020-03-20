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فن

بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:44 م
ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها
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سعيد فراج
نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بأحضان زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهما يستلقيان على الأريكة، خلال فترة العزل المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وعلقت ريهام حجاج على الصورة التي التقطها زوجها محمد حلاوة، على طريقة "السيلفي" قائلة: "بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك" في إشارة منها إلى حث الناس على التزام المنازل وتطبيق العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا. 

من جهة أخرى، بدأ تصوير مشاهد مسلسل ريهام حجاج «لما كنا صغيرين » في يناير الماضي، بإحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وتم التعاقد حتى الآن مع نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي ومحمود حميدة الذي يعود للدراما 

المسلسل تنتجه شركة «أرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي الذي أكد أن بطل العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس، وسيكون أحد نجوم الصف الأول.

بسبب كورونا.. ريهام حجاج تنشر صورة بأحضان زوجها
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